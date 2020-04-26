بعد بث حلقتين.. مسلسل “الاختيار” يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على يوتيوب

تصدر مسلسل “الاختيار” للنجم المصري أمير كرارة، قائمة الأعلى مشاهدة على موقع يوتيوب.

وحقق مسلسل الاختيار نجاحا جماهيرا كبيرا منذ بداية عرضه في شهر رمضان المبارك.

وحقق فيديو يحكي اللحظات الأخيرة في حياة الشهيد أحمد المنسي، الذي تدور أحداث المسلسل عليه، مليون مشاهدة.

ويتناول مسلسل “الاختيار” حياة أحمد صابر المنسى – قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة – الذى استشهد فى كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏في حياة البطل الراحل‎.