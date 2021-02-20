بعد بث معاناتها على قناة النهار.. وزيرة الثقافة تأمر بالتكفل العاجل بحالة الفنانة فتيحة نسرين

تفاعلت وزيرة الثقافة والفنون، مليكة بن دودة، مع نداء الفنانة، فتيحة نسرين، الذي تم بثه منذ أيام على قناة النهار.

وصرحت أنها أمرت بمتابعة ملف الفنانة فتيحة نسرين على مستوى المصالح المركزية المختصة في الوزارة، متمنيةً لها عاجل الشفاء.

وذكرت الوزيرة مليكة بن دودة لبيت الجزائر الثقافي أنها تظل في خدمة الفنانين ومساعدتهم.

وقالت “هناك عدة حالات مشابهة جرى التكفل بها على نطاق المديريات الولائية للقطاع أو الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة”.

وأكدت وزيرة الثقافة أنها أسدت في وقت سابق تعليمات إلى موظفي القطاع مركزيًّا ومحليًّا وكذا مسؤولي الهيئات والمؤسسات تحت الوصاية.

وأمرت بفتح كافة الأبواب أمام الفنانين والتكفل بهم حسب كل حالة وتوجيههم الى الهيئات المعنية.

وإذا استعصى الأمر فإن تدخل الوزيرة يكون فوريًّا وسريعًا –تضيف وزيرة الثقافة-.

للإشارة، في تصريحات بثتها قناة النهار، كشفت الفنانة فتيحة نسرين أنها تعاني من عدة أمراض.

وقالت “الحمد الله هذا ابتلاء وإن شاء الله سأتعافى، أعاني من عدة أمراض لكن ثقتي بالله والمشرفين على صحتي كبيرة”.

وطالبت الفنانة بالتكفل اجتماعي بحالتها الصحية، مبرزةً أنها راسلت وزيرة الثقافة، لغرض أخذ وضعيتها الصحية بعين الاعتبار.