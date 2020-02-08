بعد بث نداءها عبر “النهار”.. السفير السعودي يحقق حلم سيدة بعد 15 عامًا

تفاعل عبد العزيز العميريني سفير المملكة العربية السعودية مع النداء الذي أطلقته سيدة، عبر قناة “النهار”.

حيث لم توفق العجوز، التي تفاعل معها العديد من المواطنين عند مرورها عبر قناة “النهار”، في قرعة الحج لمدة 15 عامًا.

ليقوم السفير، الذي تأثر هو كذلك، بنداء السيدة على قناتنا، بمنحها تأشيرة الحج لهذا العام.

وهذا حسبما كشفت عنه السفارة السعودية في الجزائر عبر حسابها الخاص، بمشاركتها لفيديو “النهار”.

وأرفق الحساب الفيديو، بقرار السفير ورجاءه من الله العلي القدير أن يعينها ويتقبل منها ومن جميع حجاج بيت الله الحرام.