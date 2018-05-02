بعد بث نداءه عبر “النهار”.. والي غرداية يستجيب لرسالة التلميذ حاتم

استجاب والي ولاية غرداية، لنداء التلميذ حاتم نبيل، الذي طالب بإطلاق الكهرباء بحيهم الواقع ببلدية حاسي لفحل النائية، لتسهيل عملية تحضيراته لإجتياز امتحانات الخامسة إبتدائي.

مباشرة بعد بث قناة النهار لرسالة التلميذ، تدخل والي الولاية وأمر بربط الحي بالكهرباء خاصة.

وذلك بتكليف الأمين العام للولاية بمتابعة العملية مقدما مهلة 24 ساعة لإتمام عملية الربط.

ورفضت مؤسسة “سونالغاز” تزويد الحي المذكور بالكهرباء إلى غاية استيفاء فاتورة من ديوان الترقية والتسيير العقاري أثناء عملية تسليم المفاتيح.

وهو ما ترك المستفيدين بدون كهرباء منذ تاريخ 18 فيفري الماضي.

وتنقل وفد من مديرية “سونالغاز” إلى الحي من أجل ربطه بالمولد الكهربائي وتركيب العدادات بالمنازل.