بعد بداية متعثرة… المبارزة الجزائرية تحصد أولى ميدالياتها في بطولة إفريقيا

كسر المنتخب الجزائري للمبارزة، اليوم الجمعة، صيامه عن التتويجات في البطولة الإفريقية للمبارزة - نيجيريا 2025.

وتمكن من تحقيق أولى ميدالياته خلال اليوم الثالث من المنافسات الجارية بالعاصمة لاغوس، والتي تمتد من 25 إلى 29 جوان.

وفي اختصاص سيف الحسام (سيدات)، أهدت كلٌّ من: زهرة نورة لكحلي وشيماء بن عدودة للجزائر ميداليتين برونزيتين، في أولى لحظات الفرح والتتويج بعد يومين لم تعرف فيهما المبارزة الجزائرية طريق منصات التتويج.

رغم البداية الصعبة وغياب الميداليات في أول يومين، جاء اليوم الثالث ليحمل بارقة أمل. أكّد من خلالها المنتخب الجزائري عزيمته على العودة القوية واستعادة مكانته بين كبار القارة.