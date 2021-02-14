بعد بداية نشاطها بمصنع بلارة في جيجل.. وحدة الاختزال المباشر ستنتج 2.5 مليون طن من الحديد سنويا

قدّم المدير العام للشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب، يوسف احمد المهندي، تصريحات على هامش اعطاء اشارة بداية نشاط وحدة الاختزال المباشر.

أين كشف بأن هذه الاخيرة تعد احدى أهم وأكبر وحدات الانتاج التي تدعم بها المركب الصناعي .

ومضيفا ان هذه الوحدة التي تشتغل بتقنية امريكية فائقة التطور ” ميدركس ” ستسمح بانتاج حديد مختزل ذو جودة عالية.

كما تساهم بشكل كبير في تخفيض تكلفة الانتاج من خلال توفير الطاقة والحفاظ على البيئة.

وأشافر نفس المتحدث، بأن مشيرا بأن طاقة الانتاج بوحدة الاختزال تقدر بـ5. 2 مليون طن سنويا.

كما ستسمح بتوفير 2300 منصب عمل جديد يضيفالمدير العام للشركة الجزائرية القطرية للحديد والصلب.

وعن ٱفاق مركب الحديد و الصلب بلارة في جيجل، فقد اكد هذا الأخير على تحقيق قدرة انتاجية تنافسية مستقبلا.

وذلك مع انتاج انواع جديدة متنوعة من مادة الحديد تسمح بتغطية السوق المحلي.

بالاضافة الى تخصيص 20 بالمائة لعملية التصدير نحو الخارج خاثة بعد تحقيق مليون طن من مادة الحديد قبل نهاية 2021.

لتصل طاقة الانتاج سنة 2022 الى مليونين طن سنويا وعن المادة الاولية فقد صرح ذات المتحدث ان لا يزال الاعتماد على استعمال الخامات المستوردة.

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