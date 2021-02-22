بعد بطل الجزائر.. شبح “كورونا المتحور” يُلاحق وفاق سطيف

يتجه وفاق سطيف، لعيش نفس الكابوس الذي عاشه شباب بلوزداد في الأيام الماضية، بعدما وضعته قرعة كأس الكاف في مواجهة أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي.

وسيكون أبناء عين الفوارة، على موعد مع استقبال ممثل “البافانا بافانا”، في العاشر من شهر مارس الداخل، خارج أرض الجزائر.

وتتواجد “الكحلة والبيضاء”، في نفس وضعية أبطال الجزائر، الذين إضطروا لاختيار تانزانيا، لإستقبال ماميلودي صانداونز.

وأوضحت الصفحة الرسمية للوفاق، بأن تحديد ملعب المُباراة، سيتم الإعلان عنه في الأيام القادمة.

يُشار بأن اللجنة العلمية، كانت قد رفضت تواجد ممثلي جنوب إفريقيا، على أراضينا، تفاديا لإنتشار فيروس “كورونا المُتحور”.

وتعاني بلاد نيلسون مانديلا، من عجز تام أمام “الكوفيد” بحلته الجديدة، والذي ينتشر على أراضيها بشكل سريع جدا.

وأكد الدكتور بقاط بركاني سابقا، على عدم السماح لأبناء جنوب إفريقيا، بالسفر للجزائر، لأن ذلك يُشكل خطرا على صحة المواطنين.