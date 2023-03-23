بعد بلاغ من أحد الركاب.. توقيف سائق حافلة بسبب الزيادة في التسعيرة
افاد مركز الإعلام المروري، “طريقي”، أن أوقفت حافلة نقل مسافرين على مستوى بلدية عين الفكرون في أم البواقي.
كما أشار مركز “طريقي” أن التوقيف جاء على إثر تلقي صفحة طريقي تبليغا من أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين، عبر تطبيق ماسنجر.
في حين، أوضح المركز ذاته، أن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة، هي تغيير خط المسلك، عدم توزيع التذاكر. والزيادة في التسعيرة.
وفي هذا الصدد، ذكر الدرك الوطني، بضرورة التبليغ عن جميع المخالفات والسلوكيات الخطيرة على الطرقات. وهذا من أجل سلامة مستعملي الطريق وحفاظا على حقوقهم.
توقيف “bus” إثر تبليغ أحد الركاب بهذه الطريقة
وفي حادثة مماثلة، كشفت صفحة “طريقي” على فايسبوك، الخاصة بالاعلام المروري للدرك الوطني، عن توقيف صاحب حافلة إثر تبليغ أحد الركاب عنه عبر ماسنجر الصفحة.
وأوضحت الصفحة، أنه وعلى إثر تبليغ أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين عبر صفحة طريقي “ماسنجر الصفحة”. تم التنسيق مع الوحدات العاملة في الميدان وتوقيف الحافلة.
الحافلة تم توقيفها، على مستوى السد الثابت من طرف أفراد الفرقة الاقليمية للدرك الوطني بالمدية.
وأوضحت الصفحة، أن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة هي الزيادة في عدد الركاب. وعدم توزيع التذاكر على المسافرين.
كما توجهت الصفحة، بالشكر الجزيل إلى المواطن الذي قام بالتبليغ، والذي يعتبر سلوك حضاري من أجل تحقيق السلامة على الطرقات.