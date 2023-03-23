بعد بلاغ من أحد الركاب.. توقيف سائق حافلة بسبب الزيادة في التسعيرة

افاد مركز الإعلام المروري، “طريقي”، أن أوقفت حافلة نقل مسافرين على مستوى بلدية عين الفكرون في أم البواقي.

كما أشار مركز “طريقي” أن التوقيف جاء على إثر تلقي صفحة طريقي تبليغا من أحد ركاب حافلة لنقل المسافرين، عبر تطبيق ماسنجر.

في حين، أوضح المركز ذاته، أن أهم المخالفات المرفوعة ضد سائق الحافلة، هي تغيير خط المسلك، عدم توزيع التذاكر. والزيادة في التسعيرة.

وفي هذا الصدد، ذكر الدرك الوطني، بضرورة التبليغ عن جميع المخالفات والسلوكيات الخطيرة على الطرقات. وهذا من أجل سلامة مستعملي الطريق وحفاظا على حقوقهم.

توقيف “bus” إثر تبليغ أحد الركاب بهذه الطريقة