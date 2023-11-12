بعد بلماضي.. مدرب ويست هام يزيد من متاعب بن رحمة

خرج الدولي الجزائري سعيد بن رحمة من حسابات مدربه في ويست هام الإنجليزي مويس الذي قرر عدم الإعتماد عليه بتاتا في مباراة اليوم الأحد من الدوري الإنجليزي.

وكان سعيد بن رحمة حبيس دكة البدلاء طيلة المباراة التي فاز بها نادي ويست هام بثلاثية مقابل اثنين أمام نوتنغهام فورست في الجولة 12 من “البريمرليغ” بملعب “لندن الأولمبي”.

ولم يعطي المدرب مويس الفرصة للاعبه، قصد رفع المعنويات للاعبه، و هي التي تتواجد في الحضيض بالنظر الى عدم تلقيه دعوة من قبل الناخب الوطني جمال بلماضي بعد حادثه الشهيرة.

و سيجري رفقاء بن رحمة من دون خدماته مبارياتين أمام كل من الصومال و موزمبيق ضمن تصفيات كأس العالم.

كما ستكون المهمة صعبة بالنسبة للجزائري من أجل استعادة ثقة مدربه في “المطارق” وفي كتيبة “محاربي الصحراء”.

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