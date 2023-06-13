بعد بن زيمة.. الإتحاد السعودي يحسم صفقة كانتي
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبور، فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عن حسم نادي إتحاد جدة السعودي، صفقة إنتقال متوسط ميدان تشلسي نغولو كانتي لصفوفه.
وحسب ماغرد الصحفي المتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر تويتر، فقد وقع اللاعب الدولي الفرنسي كانتي على كل الوثائق اللازمة لإنضمامه للإتحاد.
وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب كانتي أنهى الجزء الأول من الفحوصات الطبية، وراتب اللاعب سيترواح في حدود 100 مليون أورو.
Documents are being signed today for N’Golo Kanté to Al Ittihad as revealed last week — done and sealed soon. 🟡⚫️🇸🇦 #CFC
Kanté salary will be around €100m, first part of medical tests already completed.
Here we go confirmed, end of an era at Chelsea. pic.twitter.com/jUyRZZb9yS
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 13, 2023
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