بعد بن زيمة.. الإتحاد السعودي يحسم صفقة كانتي

أعلن الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبور، فابريزيو رومانو، اليوم الثلاثاء، عن حسم نادي إتحاد جدة السعودي، صفقة إنتقال متوسط ميدان تشلسي نغولو كانتي لصفوفه.

وحسب ماغرد الصحفي المتخصص في أخبار إنتقالات اللاعبين، فابريزيو رومانو، عبر تويتر، فقد وقع اللاعب الدولي الفرنسي كانتي على كل الوثائق اللازمة لإنضمامه للإتحاد.

وأوضح ذات المصدر، أن اللاعب كانتي أنهى الجزء الأول من الفحوصات الطبية، وراتب اللاعب سيترواح في حدود 100 مليون أورو.