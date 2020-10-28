بعد بن زينة.. نرجس في “The Voice Senior” هذا المساء

بعد تألق النجم الجزائري عبد العزيز بن زينة، الذي أحدث ضجة بصوته المميز في برنامج “THE VOICE SENIOR”، تلتحق الفنانة نرجس بالبرنامج.

وستكون نرجس، المشاركة الجزائرية الثانية في البرنامج، سهرة اليوم، على شاشة “الام بي سي”.

وتملك الفنانة نورة بوشامة والمعروفة فنيا بـ”نرجس” والمتألقة بلباسها التقليدي الجميل، صوتا جميلا وأداؤها في الأغنية الحوزية العاصمية مميز وراقي.

بالاضافة إلى أخلاقها العالية، وهي المعروفة في الوسط الفني بالمطربة الهادئة.

هذا ونتمنى كل التوفيق والنجاح لكل من نرجس وبن زينة، ومزيد من التألق والرقي للفن الجزائري، بهذه المشاركة المميزة في أضخم برنامج في الوطن العربي.