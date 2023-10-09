بعد بيعهما وتسويقهما لضمادات طبية مغشوشة.. ابنة معزوز وزوجته أمام القضاء

من المنتظر ان تفتح الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء تيبازة اليوم ملف قضية فساد متابع فيها معزوز “غ”. ابنة رجل الاعمال معزوز احمد رفقة امها “ي.ن”. ومتهمين آخرين من بينهم “م.أ” مسير غير شريك في شركة ميديا كومب. التي تتعلق باستيراد المواد الصيدلانية اضافة الى متهمين آخرين كل من “ز.ك” “ض.ح” ،”ض.ه.ع”.

كما يأتي هذا بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنحة استيراد مواد طبية بطريقة غير شرعية. وجنحة عدم تسجيل مقرر المصادقة على المستلزمات الطبية، وتعريض حياة الغير للخطر. وجنحة عرض منتوج فاسد للبيع ،وجنحة الغش في المواد الطبية، وجنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج ، جنحة تعريض حياة الغير للخطر. عرض منتوج فاسد للبيع جنحة الغش في المواد الطبية و جنحة خداع المستهلك وعدم مطابقة المنتوج.

وبالرجوع الى قضية الحال تتعلق ببيع مواد صيدلانية مغشوشة ممثلة في ضمادات طبية منتهية الصلاحية. بعد قيامهم عن طريق مزيل مسح الاظافر بمسح تاريخ انتهاء صلاحية المنتوج ووضع تاريخ جديد مغوش.