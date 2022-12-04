بعد بيلي.. لاعب منتخب أستراليا يكتب اسمه في تاريخ كأس العالم

دخل لاعب منتخب أستراليا غرانغ كول، تاريخ كأس العالم، بعد المباراتهم أمس السبت، أمام الأرجنتين، لحساب الدور الـ16 لمونديال قطر.

وأتيحت الفرصة للشاب غرانغ كول، أين شارك في هذه المباراة، بعمر 18 عاما و97 يوما، ليكون بدلك أصغر لاعب يشارك في هذه الطبعة من المونديال.

كما يعتبر كول، ثاني أضغر لاعب يشارك في الأدوار الاقصائية من كأس العالم، بعد الأسطورة بيلي عام 1958، الذي شارك بعمر 17 عاما و249 يوم.

يذكر أن منتخب أستراليا، أقصي من الدور الـ16 لمونديال قطر، بعد انهزامه امسي السبت، بثناسية نظيفة أمام الأرجنتين.