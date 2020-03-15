بعد تأجيلها بسبب كورونا.. “الكاف” تُحدد موعد مواجهة الخضر-زيمبابوي

حدد مسؤولو الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الموعد الجديد لمباريات تصفيات منافسة كأس أمم إفريقيا 2021 التي كانت مُقررة نهاية شهر مارس الحالي.

موقع “اليوم السابع” المصري كشف أن المباريات الدولية المُلغاة بسبب تفشي فيروس كورونا سيتم برمجتها خلال شهري جوان وكذا سبتمبر.

وحسب ذات المصدر فإن “الكاف” استقرت على برمجة مباراة خلال شهر جوان ليخوض كل منتخب مباراتين في تاريخ الفيفا ونفس الشيئ بالنسبة لشهر سبتمبر.

وفي حال تأكيد الخبر من هيئة “أحمد أحمد” فإن الخضر سيواجهون “زيمبابوي” بالجزائر خلال شهر جوان على أن تُلعب مواجهة العودة خلال شهر سبتمبر من سنة 2020.