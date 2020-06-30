بعد تأجيل الكان إلى سنة 2022.. هذا ما سيخسره المنتخب الوطني!

يشكّل قرار الإتحاد الإفريقي لكرة القدم بتأجيل نهائيات كأس أمم إفريقيا إلى سنة 2022، صداعا في رأس الناخب الوطني جمال بلماضي الذي سيخسر جهود العديد من اللاعبين بسبب تقدمهم في السن خلال نهائيات الكان المزمع إقامتها بالكاميرون.

وسيصل العديد من اللاعبين إلى نهاية مسيرتهم الكروية الدولية على غرار كل من عدلان قديورة الذي سيصل إلى سن الـ37 والعربي هلال سوداني 35 سنة والحراس الثلاثة بـ36 سنة.

وسيفوق معدل العمر للمنتخب الوطني الثلاثين عاما خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا المقبلة، ما يجبر الناخب الوطني جمال بلماضي للبحث عن دماء جديدة وقيادة الخضر في نهائيات أمم إفريقيا والتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 التي ستحتضنها قطر.