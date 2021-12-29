بعد تأجيل لقاء الوكرة.. السد يُسرح بونجاح للالتحاق بالخضر !

سيلتحق النجم الدولي الجزائري “بغداد بونجاح” في الساعات القليلة القادمة بتربص الخضر المُقام بالعاصمة القطرية الدوحة.

وذلك بعدما قررت رابطة دوري نجوم قطر، تأجيل مباراة السد، ضد منافسه الوكرة، التي كانت مقررة غدًا الخميس.

وتعرض عدد من لاعبي الوكرة للإصابة بفيروس كورونا، مما دفع لجنة المسابقات إلى تأجيل المواجهة إلى وقت لاحق.

وحصل بغداد بونجاح، على الضوء الأخضر للحاق ببعثة المنتخب الجزائري مبكرًا، وعدم الانتظار الى غاية ال3 من جانفي المُقبل.