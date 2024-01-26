بعد تأخر بعض الطلبيات.. “شيري” تصدر بيانا هاما لزبائنها

أكدت “شيري الجزائر” إلتزام الشركة الكامل بتعهداتها اتجاه زبائنها. لضمان تسليم السيارات في الوقت المحدد.

وفي بيان لها، أشارت إلى أن الآجال المتفق عليها تبدأ من تاريخ إيداع الدفعة الأولى (10 %) المقدمة من طلب الزبون في حساب الشركة. كما هو منصوص عليه في دفتر الشروط. وقد تم تحديد مدة قدرها 45 يوما، حسب الظروف الطارئة. مشيرة إلى أن هناك عوامل خارجة عن إرادت المؤسسة. بما في ذلك الظروف الجيوسياسية الطارئة والأسباب القاهرة، التي أثرت على تأخر بعض الشحنات. مع ذلك نبقى ملتزمين بإيصال السيارات إلى أصحابها في أقرب الآجال.

وأكد البيان، أن “شيري الجزائر” تقوم حاليا بتسليم الطلبيات للزبائن يوميا على مستوى وكلائنا في كامل التراب الوطني. وبشكل تدريجي حسب الموديلات التي تصل تباعا. حيث تم بالفعل توزيع مئات السيارات بمعدل 100 سيارة يوميا. مؤكدا أن هناك كميات كبيرة من السيارات حاليا بالموانئ. إضافة إلى 10 آلاف سيارة تم شحنها، حاليا على متن السفن قادمة نحو الجزائر.

من جهتها أشارت “شيري الجزائر” أنها لا تقبل ولا تتسامح مع أي تشويه أو المساس بمصداقيتها بناءً على معلومات مغلوطة. أو نقص في العلم بالقوانين والإجراءات المعمول بها. لأنه ومنذ تأسيسنا، وضعت “شيري” الجودة والشفافية والالتزام بالزبائن على رأس أولوياتها.