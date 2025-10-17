بعد تأخر أشغال جسر دالي إبراهيم.. جلاوي ورابحي يتنقلان إلى مكان الأشغال

قام مساء اليوم الجمعة وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية، عبد القادر جلاوي، رفقة الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي بالتنقل إلى أشغال وضع السطح المعدني للجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم.

وخلال عملية التفقد رافق الوزير كل من الوزير المدير العام للأشغال العمومية بالوزارة، ومدير الأشغال العمومية لولاية الجزائر. والرئيس المدير العام لمجمع كوسيدار. إلى جانب مسؤولي فروعه المتمثلة في كوسيدار للمنشآت الفنية وكوسيدار للأشغال العمومية.

ووفقا بيان الوزارة جاء هذا التنقّل المستعجل على إثر التأخر المسجّل في إعادة فتح الطريق الاجتنابي الجنوبي، التي كانت مبرمجة على الساعة الثانية بعد زوال اليوم، وذلك عقب عملية تركيب السطح المعدني للجسر المؤدي إلى دالي إبراهيم، التي انطلقت منذ ليلة أمس الخميس.

وخلال الزيارة أسدى الوزير تعليمات هامة تهدف إلى ضبط الأمور وتسريع وتيرة الأشغال، من خلال الانتهاء منها مساء اليوم.

وأمر جلاوي بتسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية، قصد فتح حركة السير أمام مستعملي الطريق الاجتنابي الجنوبي الرابط بين الدار البيضاء وزرالدة في الاتجاهين، على مستوى محول دالي إبراهيم.

وأكد الوزير على تنظيف موقع التدخل فورًا، مع توسيع مقطع الأشغال وتحويل مؤقت لمسار ممر العاشور، إضافة إلى استكمال أشغال اللحام الخاصة بالجسر العلوي لإزالة كل العوائق وضمان انسيابية حركة المرور.