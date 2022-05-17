بعد تأكد رحيله.. فيغولي يُودع غلطة سراي برسالة مؤثرة

ودع أمسية اليوم الثلاثاء النجم الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، فريقه غلطة سراي التركي برسالة مؤثرة.

وذلك عقب تأكد رحيله بنهاية الموسم الجاري في ظل نهاية عقده بعد 5 سنوات من التحاقه بالدوري التركي الممتاز.

حيث نشر “سوسو” صورة له وهو يودع جمهور غلطة سراي أمس الإثنين رفقة أولاده.

وذلك على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

كما أرفق الصور بعبارة:”أود أن أشكر الشعب التركي على حسن الضيافة، والاحترام”.

“وكذا على شعوري بأنني في بيتي بمدينة اسطنبول وفي فريق غلطة سراي”.

قبل أن يختم:”شكرا لكم على الحب والعاطفة التي شعرت بها هنا، كان شرفا عظيما لي أن ألعب لهذا النادي، أتمنى لكم الأفضل”.