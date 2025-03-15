بعد تأكيد الحجز.. إختيار رحلة الحج نهائي

دعا الديوان الوطني للحج والعمرة، اليوم السبت، المواطنين المعنيين بأداء فريضة الحج إلى إختيار الرحلة المناسبة لهم بعناية.

وأكد الديوان، في بيان له، على أن إختيار رحلة الحج إلزامي ونهائي وغير قابل للتغيير، بعد تأكيد عملية الحجز.

وأوضح نفس المصدر، أن اختيار رحلة الحج أمر إلزامي ونهائي وغير قابل للتغيير بعد تأكيد الحجز. ما يقتضي التأكد من اختيار الرحلة المناسبة بكل عناية.

وأضاف البيان، أن عدم الالتزام بهذا الإجراء، يؤدي إلى عدم التمكن من السفر وفقدان بطاقة نسك الخاصة بالحاج. مما يمنعه من أداء مناسكه بكل يسر وسهولة.

كما أنه لا يمكن تعويض التكاليف المدفوعة بعد استصدار تذكرة السفر، حسب ذات البيان.