بعد تألقها في “الهيبة”.. مسلسل جديد لسيرين عبد النور قريبا

أعلنت النجمة اللبنانية، وبطلة المسلسل اللبناني الشهير “الهيبة3″، سيرين عبد النور، عن توقيعها عقد مسلسل جديد لرمضان 2020، مع شركة “إيغل فيلمز”.

وأضافت سريرن عبد النور، لموقع “CNN” بالعربية، خلال إحيائها لحفل غنائي بسوريا، أنها ستعلن عن تفاصيل مسلسلها الجديد، عند توقيعها للعقد رسميا.

وتابعت النجمة اللبنانية، أنها تحدثت بالفعل عن العمل، خلال إجتماع جمعها من المنتج جمال سنان.

للتذكير، تم تأكيد غياب سيرين عبد النور، عن قائمة أبطال الجزء الرابع من الهيبة، رغم النجاح الجماهيري الكبير الذي حققته بالجزء السابق.

ووجهت سيرين عبد النور بالمناسبة، تحية لزميلها الممثل اللبناني عادل كرم، والممثلة السورية ديمة قندلفت، واللذين أعلنا انضمامهما رسميا، للجزاء الرابع من الهيبة.