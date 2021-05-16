بعد تألقها في رمضان.. مسلسل جديد لأمل بوشوشة إبتداءً من 27 ماي

فاجأت النجمة الجزائرية أمل بوشوشة، جمهورها، بظهورها قريبا في عمل جديد، بعد تألقها في رمضان بمسلسل “على صفيح ساخن“.

وكشفت الفنانة، عن البوستر الرسمي لمسلسلها “داون تاون”، عبر صفحتها الرسمية على انستغرام.

وأعلنت بوشوشة، إنه سيتم عرض مسلسلها الجديد، إبتداءً من 27 ماي الجاري، على إحدى المنصات الرقمية.

وتخوض أمل بوشوشة، من خلال المسلسل، استحقاقًا دراميًا جديدًا بشخصية “جولي”.

وكتبت النجمة الجزائرية: “هل تستطيع جولي تغيير مجرى حياتها ومواجهة أخطاء الماضي؟ اكتشفوا في مسلسل داون تاون إبتداءً من 27 أيار مايو”.

ويشارك في بطولة مسلسل “داون تاون” عدد من الممثلين، من بينهم ستيفاني صليبا وهبة نور وسامر اسماعيل.

وسيؤدي شارة المسلسل النجم اللبناني وائل كفوري، والأغنية بعنوان “كلنا مننجر”.

https://www.instagram.com/p/CO26Ovyhrmh/