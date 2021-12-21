بعد تألقهم في كأس العرب.. بلماضي يوجه رسالة خاصة لهؤلاء اللاعبين

إستغل جمال بلماضي، رسالة التهنئة التي قدمها لعناصر المنتخب الوطني المحلي المتوج بكأس العرب، للإشادة بمجموعة محددة من العناصر التي كانت متواجدة في دروة قطر.

وأكد بلماضي بأنه سعيد بعد مونديال العرب، بدور أصحاب الخبرة تحديدا وقائلا :”أرفع القبعة لأصحاب الفضل في التتويج أي اللاعبين”.

ليواصل :”وأخص بالذكر الكوادر أصحاب الخبرة، والذين قدموا كل ما لديهم لتأطير الشبان، ولعب دور قيادي في التشكيلة”.

ليختم :”صحيح أن الشبان لا يمتلكون خبرة كبيرة، ولكنهم وفي نفس الوقت رفعوا مستواهم، ورفعوا من قيمتهم”.