بعد تألقه أمام باريس.. غوارديولا يكشف موقفه من محرز على المُباشر

أكد بيب غوارديولا، مدرب مانشسر سيتي، بأن الدولي الجزائري، رياض محرز، لاعب مهم في تشكيلته، بعد تألقه اللافت في التشامبيزليغ.

وألمح التقني الإسباني، لمواصلة اليساري الساحر بصفة أساسية في قادم المواعيد، نظرا لمُستواه الكبير أمام باريس سان جيرمان.

وقال الفيلسوف في تصريح على المباشر، قبل المواجهة يوم غد الأحد بين “الستيزنس” وواست هام :”نريد إستغلال مؤهلات محرز وسترلينغ”.

وأردف :”منذ أن كنت شابا، وأنا أريد أن توسعة الملعب، من خلال الإعتماد على لاعبي الأجنحة، ورياض ورحيم يمنحاننا هذه الإمكانية”.

ويتجه قائد الخضر، للعودة للعب منذ البداية في الدوري بعد طول غياب، خاصة في ظل إصابة فيل فودن وجاك غريليش.