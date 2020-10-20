بعد تألقه الكبير في “The Voice Senior”.. بن زينة يكشف سبب مشاركته في البرنامج

شكر الفنان الجزائري عبد العزيز بن زينة، كل من اتصل به وشجعه، بعد مشاركته الأولى في برنامج” ذا فويس سينيور”، الذي تبثه قناة “أم بي سي”.

وقال بن زينة في فيديو بثه على حسابه الخاص في الفايسبوك: “شكر لكل من شجعني واتصل بي من داخل البلاد وخارجه.. سلامي لكم جميعا، ربي يحفضكم”.

وأضاف الفنان المتألق: “شجعتموني كثيرا.. مشاركتي في ذا فويس أعادت احيائي من جديد.. الحمد الله في الجزائر عندي إسمي..”.

و عن مشاركته في هذا البرنامج رغم الشهرة التي يتمتع بها في الجزائر والشعبية الكبيرة، قال بن زينة: “أردت المشاركة في هذا البرنامج لايصال صوت الجزائر والتراث الجزائري للعالم العربي ..”.

وطلب بن زينة من جمهوره مواصلة دعمه قائلا: “أنتظر تشجيعكم لي في الحلقات القادمة للبرنامج”.

هذا وأبهر بن زينة جمهور ومدربي البرنامج الأول في الوطن العربي “ذا فويس”، في مرحلة “الصوت وبس”، واستطاع تحريك كراسي المدربين الأربعة بعد الثواني الأولى من صعوده على المسرح.