بعد تألقه رفقة السيتي.. محرز يوجه رسالة مشفرة لغوارديولا

قام الدولي الجزائري رياض محرز بأول ردة فعل بعد ساعات من نهاية المباراة التي تألق فيها رفقة مانشستر سيتي أمام ساوثهامبتون.

كما نشر رياض محرز تغريدة له عبر صفحته الرسمية في “تويتر” :”دائما قوي كالعادة” التي رافقتها صورة فرحته بالهدف الجميل الدي سجله في اللقاء.

وقدم محرز مباراة قوية جدا بعدما منحه الفيلسوف بيب غوارديولا الفرصة للعب اساسيا على غير العادة.

وكان “الفيلسوف” قد قام بتهميش “الفنان” في عدد من المباريات السابقة.