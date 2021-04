بعد تألقه ضد مازيمبي.. “الكاف” تُرشح سعيود لجائزة خاصة

الحساب الرسمي لمُنافسة كأس دوري أبطال إفريقيا على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” نشر اليوم الإثنين قائمة من 4 لاعبين مُرشحين لجائزة أفضل لاعب في الجولة ال5 من دور المجموعات.

القائمة ضمت إسم أمير سعيود الذي سيُنافس النجم الدولي التونسي لفريق الزمالك المصري “فرجاني ساسي” وكذا نجمي ماميلودي صان داونز الجنوب إفريقي وسيمبا التنزاني.

هذا وترك الحساب الحرية للجماهير الافريقية من أجل التصويت واختيار أفضل لاعب قبل الثانية زوالا من يوم الثلاثاء.

🇿🇦 @Ricardogoss23 [@Masandawana]

🇩🇿 Amir Sayoud [CR Belouizdad]

🇿🇲 @ClatousCC [@SimbaSCTanzania]

🇹🇳 @FerjaniSassi [@ZSCOfficial]

Time to choose your #TotalCAFCL Player of the Week!

