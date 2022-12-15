بعد تألقه في المونديال.. حارس المغرب مطلوب في البايرن

كشفت تقارير إعلامية ألمانية اليوم الخميس عن اهتمام فريق بايرن ميونيخ الألماني بخدمات، ياسين بونو.

وأضافت ذات التقارير أن إدارة الفريق البافاري تُريد ضم حارس المُنتخب المغربي خلال الميركاتو الشتوي المُقبل.

وذلك لخلافة الحارس الأساسي، مانويل نوير، الذي اُصيب بكسر في الساق وسيغيب إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

وتألق حارس مرمى فريق إشبيلية الاسباني في مونديال قطر 2022، حيث قاد المغرب لبلوغ الدور نصف النهائي.