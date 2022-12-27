بعد تألقه في المونديال.. نجم المنتخب الهولندي يلتحق بليفربول
بقلم فيصل زيان بوزيان
أعلن أمس الإثنين، نادي بي أس في أيندهوفن الهولندي، عن إنتقال لاعبه الدولي، كودي غاكبو، لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي.
وغرّد حساب النادي الهولندي في بيان رسمي عبر تويتر: “توصل آيندهوفن وليفربول لاتفاق بشأن انتقال كودي غاكبو البالغ من العمر 23 عامًا، لصفوف الريدز”.
وأضاف بي أس في: “سيُغادر غاكبو إلى إنجلترا قريباً، إذ سيخضع للإجراءات اللازمة لإتمام الانتقال”.
هذا ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة لإنتقال غاكبو لنادي ليفربول الإنجليزي.
PSV and @LFC have reached an agreement on the proposed transfer of Cody Gakpo.
The 23-year-old attacker will leave for England imminently where he will be subjected to the necessary formalities ahead of the completion of the transfer.
— PSV (@PSV) December 26, 2022
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