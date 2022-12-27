بعد تألقه في المونديال.. نجم المنتخب الهولندي يلتحق بليفربول

أعلن أمس الإثنين، نادي بي أس في أيندهوفن الهولندي، عن إنتقال لاعبه الدولي، كودي غاكبو، لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي.

وغرّد حساب النادي الهولندي في بيان رسمي عبر تويتر: “توصل آيندهوفن وليفربول لاتفاق بشأن انتقال كودي غاكبو البالغ من العمر 23 عامًا، لصفوف الريدز”.

وأضاف بي أس في: “سيُغادر غاكبو إلى إنجلترا قريباً، إذ سيخضع للإجراءات اللازمة لإتمام الانتقال”.

هذا ولم يكشف النادي عن تفاصيل الصفقة لإنتقال غاكبو لنادي ليفربول الإنجليزي.