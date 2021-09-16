بعد تألقه في بلجيكا.. نادٍ ألماني يستهدف زرقان

دخل الدولي الجزائري، آدم زرقان دائرة إهتمامات نادي هيرتا برلين الألماني، وفقا لما كشفته وسائل إعلامية بلجيكية، خلال الساعات القليلة الماضية. وأكد موقع “أم أس في سبور” بأن متوسط الميدان أثار إعجاب مُسيري الفريق الناشط في البوندسليغا.

وأوضح ذات المصدر، بأن أربعة أسابيع فقط كانت كافية، لصاحب الـ21 عاما، ليلفت الأنظار، رفقة شارل لوروا، من خلال تمكنه من فرض نفسه كأساسي دون مُنازع، وتمكنه من تسجيل هدف وتقديم تمريرة حاسمة، خلال خمس مُباريات شارك فيها لحد الساعة.

يُذكر بأن متوسط الميدان الصاعد، أختير لاعب الشهر لفريقه، في تكريم مُستحق، يوضح إندماجه السريع مع أجواء الإحتراف الأوروبي، وهو ما سمح بالحصول على مكانة في تشكيلة جمال بلماضي، خلال تاريخ الفيفا الأخير ومواجهتي جيبوتي وبوركينافاسو.