بعد تألقه مؤخرا.. محرز يواصل قيادة السيتي ضد ساوثهامبتون

تواجد النجم الدولي الجزائري رياض محرز ضمن التشكيلة الأساسية لناديه مانشستر سيتي، والتي ستواجه أمسية اليوم الأربعاء نادي ساوثهامبتون.

اللقاء المُقرر بملعب “الإتحاد” بمدينة مانشستر بداية من الساعة السابعة مُقدم من الجولة ال33 للدوري الانجليزي الممتاز.

وكشف الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي، على “تويتر”، التشكيلة التي سيبدأ بها غوارديولا هذه المباراة، أين ضمت اسم رياض محرز.

وفضل التقني الكاتلوني ابعاد رحيم ستيرلينغ وغابريال خيسوس والاعتماد على بيرناردو سيلفا وفيل فودين في خط الهجوم الى جانب محرز.