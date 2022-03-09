بعد تألق الثنائي.. محرز يستقبل سليماني في رابطة الأبطال

يستقبل الدولي الجزائري رياض محرز رفقة فريقه مانشيستر سيتي اليوم سبورتينغ لشبونة في إياب دور ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسيكون الموعد مواتيا بملعب الإتحاد بالنسبة لمحرز لملاقاة زميله في المنتخب اسلام سليماني الذي تألق مؤخرا رفقة ناديه بتسجيل ثنائية مؤخرا امام أروكا في الدوي البرتغالي.

كما سجّل محرز ثنائية هو الأخر. في البطولة الإنجليزية أمام مانشيستر يونايتد ما سيجعل المواجهة حاسمة ومثيرة على وقع “الثنائية الجزائرية”.

وكانت مباراة الذهاب بين السيتي وسبورتينغ. قد انتهت بفوز لـ “السيتيزنس” بخماسية نظيفة. الأمر الذي سيمنح أفضلية بالنسبة لرياض رفقة زملائه للمرور إلى الدور ربع نهائي.

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قبل موقعة الكاميرون.. محرز يتلقى مفاجأة سارة

أختير الدولي الجزائري رياض محرز لاعب الشهر في فريقه مانشيستر سيتي بعد تألقه اللافت للانتباه في فيفري الماضي.

ونشر “السيتيزنس” اليوم صورة للاعب رياض محرز “مرفوع الرأس” على الصفحة الرسمية في “التويتر” وعنون “لاعب الشهر”.

كما كتب عن قائد

وتتوالى الأخبار السارة على نجم السيتي بعد أدائه الكبير في الأونة الأخيرة، خاصة في اللقاء الأخير الذي قدّمه أمام مانشيستر يونايتد في البريمرليغ.

يحدث هذا، في ظل قرب الموعد الهام لقائد الكتيبة الوطنية وهو المواجهة النارية امام ونشر “السيتيزنس” اليوم صورة للاعب رياض محرز “مرفوع الرأس” على الصفحة الرسمية في “التويتر” وعنون “لاعب الشهر”.كما كتب عن قائد الخضر “رياض محرز الفائز”.وتتوالى الأخبار السارة على نجم السيتي بعد أدائه الكبير في الأونة الأخيرة، خاصة في اللقاء الأخير الذي قدّمه أمام مانشيستر يونايتد في البريمرليغ.يحدث هذا، في ظل قرب الموعد الهام لقائد الكتيبة الوطنية وهو المواجهة النارية امام الكاميرون في الدور الفاصل المؤهل للمونديال.

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