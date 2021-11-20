بعد تأهل الخضر للدور الفاصل.. دولور يغرد خارج السرب!

عاد المستبعد عن صفوف المنتخب الوطني، أندي دولور، ليلفت الأنظار سلبيا، تزامنا مع تأهل الخضر للدور الفاصل من تصفيات المونديال.

وبرز “الغجري”، بعدم تفاعله بشكل مطلق بعد تعادل الأفناك أمام بوركينافاسو، وضمانهم لصدارة مجموعتهم عن جدارة وإستحقاق.

ولم ينشر مهاجم نيس، لا تغريدة ولا “ستوري” في أي من حساباته الرسمية لتهنئة رياض محرز والبقية، على تواجدهم على بعد خطوة من كأس العالم.

وتعود دولور، على التعليق على كل الشاردة والواردة في إنستغرام وتويتر، خاصة ما تعلق بالجزائر، ليفضل الصمت بعد تألق المحاربين.

وكان ذات اللاعب، قد إستغل الفاتح من شهر نوفمبر الجاري، لتهنئة الجزائريين بذكرى إندلاع الثورة، ولكنه تجاهل نتائج المنتخب.

ونلفت النظر، الى أن أسماء أخرى مستبعدة، مثل بن طالب، زفان، قديورة، لم تنسى تهنئة الخضر، خروجها من حسابات بلماضي.