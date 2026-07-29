بعد تبليغ المواطنين.. توقيف شخص بصدد بيع بيض فاسد ببوفاريك

تمكنت مصالح أمن ولاية البليدة ممثلة في عناصر الأمن الحضري قرواو بأمن دائرة بوفاريك بحر الاسبوع المنصرم. من ضبط وحجز 87 صفيحة من مادة البيض بمجموع 2610 بيضة منها 20 صفيحة فارغة.

العملية جاءت بناءا على نداء من قاعة الإرسال بالمركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو لأمن ولاية البليدة. مفاده تبليغ أحد المواطنين عبر الأرقام الخضراء 15-48، بعد قيام شخص على متن مركبة نفعية ببيع وتوزيع مادة البيض على المحلات التجارية بإقليم مدينة قرواو. ليتم تكثيف الدوريات بالقطاع خلصت هاته الاخيرة الى توقيف المركبة وتحويلها الى المصلحة.

بعد تسخير عناصر الهيكل البلدي لحفظ الصحة والنظافة لبلدية قرواو ممثلا بالطبيب البيطري، قام هذا الاخير بإجراء الخبرة الطبية البيطرية والمعاينة لمنتوج البيض. أين تبيّن أنه غير صالح للإستهلاك البشري .من خلال نقل منتوج البيض في مركبة نفعية غير مبردة. وهذا مخالف للقوانين والتنظيمات لاسيما القرار الوزاري المشترك الذي يحدد درجات الحرارة وأساليب الحفظ المختلفة التبريد، التجميد او التجميد المكثف الخاصة بالمواد الغذائية والمقدرة بـ 06 مئوية. كما ان صاحب المركبة لم يحترم سلسلة التبريد وشروط الحفظ والتخزين.

وقد تم تحرير محضر معاينة من طرف الطبيب البيطري التابع لمصالح بلدية قرواو، المتضمن بأن منتوج البيض الذي تم حجزه من طرف عناصر الأمن الحضري قرواو غير صالح للاستهلاك البشري. ليتم اتلافه على مستوى مركز الردم التقني بالصومعة. بحضور المخالف و ممثل عن المفتشية الاقليمية للتجارة ببوفاريك.

مع انجاز ملف قضائي ضد المخالف عن مخالفة عدم احترام شروط التبريد و غياب شهادات الاعتماد الصحي.

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