بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب.. محرز يوجّه رسالة خاصة لمتابعيه

ابدى الدولي الجزائري رياض محرز سعادته الكبيرة اثر التتويج الشخصي الذي حقّقه في ناديه مانشستر سيتي.

وكشف رياض محرز أنّه تم اختياره أفضل لاعب في “السيتيزنس” لشهر جانفي. و عن هذا الحدث قال محرز عبر “ستوري” له على حسابه الرسمي على انستغرام “أنا سعيد جدا بالجائزة أفضل لاعب في شهر جانفي”.

كما أضاف قائد المنتخب الوطني “أنا هنا من اجل الإجابة على اسئلتكم .. أشكركم على اختياري”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption