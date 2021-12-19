بعد تتويج الخضر.. الفيفا تكشف جائزة المغرب في كأس العرب

كشفت الفيفا عن الجائزة التي نالها المنتخب المغربي، في كأس العرب، والتي عاد لقبها عن جدارة للجزائر بعد دورة تاريخية.

وأعلنت اللجنة المنظمة للمنافسة، حصول أسود الأطلس على لقب “الروح الرياضية”، بإعتبارهم أقل المنتخبات تلقيا للإنذارات في المُنافسة.

وكان أشبال حسين عموتة، من أبرز المرشحين في دورة “كأس العرب فيفا”، ليغادروا المنافسة على يد الخضر في ربع النهائي.

طالع أيضا:

وتوّج أمسية السبت المنتخب الجزائري المحلي بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية بعد الفوز المحقق في المباراة النهائية أمام تونس بنتيجة 2-0.

كما سجل أهداف المباراة كل من اللاعب أمير سعيود في الدقيقة الـ9 من الوقت الإضافي الأول بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

في حين أطلق اللاعب ياسين براهيمي رصاصة الرحمة في شباك المنتخب التونسي محرزا الهدف الثاني للخضر في الدقيقة 125.

كما تمكن المنتخب الوطني المحلي من ترسيم الحصول على مبلغ مالي كبير من قبل المسؤولين عن تنظيم منافسة العرب بقطر بعدما رسّم تأهل إلى النهائي.

وسيحصل زملاء المتألق يوسف بلايلي على مبلغ 5 ملايين دولار ما يقارب 90 مليار سنتيم بالعملة الجزائرية.

وتعتبر الطبعة التي جرت بالعاصمة القطرية الدوحة، الأغلى ثمنا ضمن المسابقات العربية. كما صنع الكأس المرصع بالذهب الحدث في ملعب البيت بالخور القطرية.

وشهدت مدرجات ملعب البيت بالعاصمة القطرية الدوحة حضورا قياسيا للجماهير العربية التي تتابع مباراة النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره التونسي.

كما أعلنت اللجنة المنظمة لكأس العالم للمنتخبات العربية عن حضور أزيد من 60 ألف متفرج بملعب البيت.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

https://vb.me/EnnaharTVfb

يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp