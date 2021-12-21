بعد تتويج الخضر بكأس العرب.. الشوالي يعود للواجهة ويستفز الجزائريين

عاد المعلق التونسي عصام الشوالي لإستفزاز الجزائريين، مؤكدا عدم رضاه بخسارة نسور قرطاج لنهائي كأس العرب أمام محاربي الصحراء.

وأكد الشوالي لإذاعة تونسية، بأن نجوم الخضر إستفادوا كثيرا من اللعب لدى الجارة الشرقية. مما سمح لهم بالتتويج بكأس العرب.

وقال :”علينا التخلي عن قانون جلب اللاعبين المغاربة، لأن ذلك يضر منتخبنا، لاعبو الجزائر تم تجهيزهم في تونس”.

وواصل :”لقد فتحنا لهم باب اللعب في رابطة الأبطال الإفريقية، والنتيجة تتويجهم باللقب في حين إكتفينا بالمركز الثاني”.

وتناسى الشوالي، بأن أندية بلاده هي من تطرق كل الأبواب للإستفادة من المواهب الجزائرية كل ميركاتو، مستغلة سوء تسيير فرقنا.

يذكر بأن الشوالي لطالما تغنى بنجوم الخضر الذين صنعوا أفراح الأندية التونسية. مثلما كان عليه الحال مع بلايلي الذي أهدى الترجي لقبين في رابطة الأبطال.

وتجاهل المعلق ما سلف لنا ذكره، بسبب الصدمة التي سببها له أشبال مجيد بوقرة في مونديال العرب.

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وقام معلّق قناة “بي أن سبوترس” القطرية عصام الشوالي بحجب صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.

حدث ذلك، بعد الصدام الذي حصل بينه وبين الجماهير الجزائرية بعد وقوعه في بعض الأخطاء التعليقية، خلال مباراة الجزائر ومصر. في المباراة القوية من منافسة كأس العرب.

ويبدو أن الشوالي لم يستطع تحمل الضغط الذي مورس عليه من قبل المعلّقين الجزائريين على صفحته، وحمّلوه مسؤولية خطئه الذي صنع الحدث مؤخرا.

كما قام، الشوالي بتوديع الجماهير العربية عبر صفحته الرسمية على “التويتر”، وقرّر التنقل مباشرة إلى تونس بسبب مرض والده.

ونقلت احدى القنوات الخاصة الجزائرية، رد الشيخ بن عطا الله، أين قال: “أقول لمعلق كرة القدم، عصام الشوالي، الله يهديك”.

كما أضاف: “الشوالي قال بأنه بعد استقلال الجزائر سنة 1962، المصريين هم من علمونا الاسلام واللغة العربية، وما قاله كارثة”.