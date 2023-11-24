بعد تجاهل “المخزن” لهم عقب الزلزال.. وفاة 25 شخصا بدون مأوى بسبب البرد القارس بإقليم الحوز 

لقي 25 شخصا مصرعهم بسبب البرد القارس، في احدى القرى التي ضربها الزلزال الأخير المدمر بإقليم الحوز المغربي.

وعرفت قرية مولاي ابراهيم وفاة 25 شخصا، بالإضافة الى اصابة العشرات بالإلتهاب الرئوي حيث يوجد من بينهم أطفال.

ويتواجد كل سكان هذه القرية بدون مأوى منذ اكثر من شهرين، أين يعيشون في ظروف قاسية جدا بسبب الوعود الكاذبة للسلطات المغربية التي تخفي هذه الوفيات.

والتي من المتوقع أن يتزايد عددها، خصوصا مع التساقط المتواصل للثلوح على هذه المنطقة التي تقع على ارتفاع 1233 مترا فوق مستوى سطح البحر.