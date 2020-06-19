بعد تجديد عقد شراء وبيع الغاز.. وزير الطاقة التونسي يستقبل سفير الجزائر

إستقبل وزير الطاقة والمناجم والإنتقال الطاقوي التونسي، منجي مرزوق، سفير الجزائر بتونس، عزوز بعلال.

اللقاء جاء على إثر إعلان إمضاء ملحق عقد لشراء وبيع الغاز الجزائري إلى تونس، والذي يقضي بتمديد العقد إلى غاية 2027 وزيادة في حجم التعاقد بـ 20 بالمائة.

حيث عبر الطرفان خلال اللقاء عن سعادة البليدن بهذا الإتفاق الذي مكن من تحيين الفرضيات التي قام عليها العقد الأصلي عام 1997.

من جهته شدد سفير الجزائر على أهمية تطوير التعاون بين البلدين ورغبة الجزائر في توسيعه إلى مجال البحوث وتبادل الخبرات، خصوصا في الطاقات المتجددة والطموح إلى التصنيع وتعزيز التعاون بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز من جهة وكلا من سونالغاز وسوناطراك.

كما قال سفير الجزائر انه يرغب في سماع موقف تونس من تطوير الشبكة الكهربائية بين الجزائر وتونس وليبيا.

وأكد في ذات السياق وزير الطاقة التونسي أنه يعمل على تطوير اللقاءات الثنائية مع نظيره الجزائري لاستغلال فرص التكامل والتعاون الكبيرة بين البلدين.

مؤكدا على أهمية تطوير شبكات نقل الكهرباء بالتوازي مع تطوير الأنظمة الذكية وبرمجيات التحكم في الطاقة وترشيد استغلالها وحاجة البلدين إلى سوق البيانات الضخمة في مجال الطاقة (big data) في الطاقة والطاقات المتجددة.

كما كشف وزير الطاقة التونسي عن برنامج لقاء مع نظيره الجزائري في إحدى الولايات الحدودية لتطوير التعاون بين البلدين، لكنه تأجل بسبب الظروف الصحية الأخيرة.