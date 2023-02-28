بعد تجربة قصيرة بالجزائر.. البنزرتي يلتحق بالنجم الساحلي

كشفت إدارة النجم الساحلي اليوم الثلاثاء عن التعاقد مع المدرب فوزي البنزرتي إلى غاية نهاية الموسم الجاري.

وقالت في بيان لها ” تعلم الهيئة المديرة للنجم الساحلي أنه تم الاتفاق مع المدرب فوزي البنزرتي للإشراف على فريق أكابر كرة القدم حتى نهاية الموسم”.

وكانت إدارة مولودية الجزائر قد فسخت عقد البنزرتي بالتراضي. قبل أسابيع فقط، بعد حصد عدد من النتائج المخيبة للآمال.

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