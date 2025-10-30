بعد تجربة ناجحة مع مولودية الجزائر.. بن يحيى مدربا للاتحاد الليبي

أعلن نادي الاتحاد الليبي، اليوم الخميس، تعاقده رسميا مع المدرب التونسي خالد بن يحيى، لتولي الإشراف الفني على الفريق الأول لكرة القدم.

ويعًدُّ بن يحيى واحدا من الأسماء المعروفة في الساحة التدريبية العربية بفضل خبرته الطويلة التي تمتد لسنوات عديدة. وقد سبق له الإشراف على نادي مولودية الجزائر الذي حقق معه نتائج إيجابية وترك بصمة مميزة في البطولة الجزائرية.

وخلال تجربته مع مولودية الجزائر قاد بن يحيى الفريق إلى تحقيق ألقاب محلية مهمة أبرزها البطولة الوطنية وكأس السوبر. كما ساهم في بناء تشكيلة قوية أعادت النادي إلى الواجهة على المستويين المحلي والقاري.

ويأمل أنصار الاتحاد أن يكرر المدرب بن يحيى النجاح نفسه الذي حققه مع مولودية الجزائر، خاصة وأنه يمتلك تجربة ثرية اكتسبها من إشرافه على أندية كبيرة مثل الترجي الرياضي التونسي والصفاقسي والملعب التونسي