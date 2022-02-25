بعد تجربته في السعودية.. محمد الطيب يمضي في شلغوم العيد

وقّع مهاجم نادي الروضة السعودي السابق محمد أمين الطيب في آخر ساعات الميركاتو. على عقد جديد مع هلال شلغوم العيد لموسم ونصف.

ويملك امين الطيب تجربة كبيرة في البطولة الجزائرية، أين حمل أقمصة فرق مثل شباب قسنطينة، دفاع تاجنانت وأولمبي المدية كآخر نادي جزائري الذي فتح له أبواب الاحتراف في البطولة السعودية.

وكان الطيب قريب جدا من الانتقال إلى مولودية الجزائر الذي عرضه أحد المناجرة على النادي العاصمي. كما كان قريبا من الانتقال إلى فريق أبناء التيطري، لكن العرض المالي لعب دورا كبيرا في الالتحاق بشلغوم العيد.

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