بعد تجميد نشاطها.. قسمات الأفلان بإسبانيا تصطف من جديد مع خط الحزب

أعلنت قسمات حزب جبهة التحرير الوطني، المجتمعة في أليكانت الإسبانية، اصطفافها من جديد مع خط الحزب، بعد تجميده.

وفي بيان قسمات الأفلان، المجتمعة في أليكانت الاسبانية، ثمنوا قرارات رئيس الحزب، في تصويب مسار الافلان.

وباركوا تعيين، معاذ بوشارب، على رأس هيئة تسيير الحزب، مؤكدين أنه مبعث أمل للم شمل المناضلين.

واعتبروها خطوة لإعادة الحزب للمناضلين والاطارات، التي طالها التهميش، بسبب الأساليب التي شوهت الحزب وخطه.

واتهموا الأمين العام الأسبق للحزب، جمال ولد عباس، بتراجع نتائج الأفلان خلال تشريعيات 2017 بإسبانيا.

وأكدوا أن مرشح الجالية، نور الدين بلمداح، الذي فرط فيه بعهد ولد عباس، رشحته قسمات الحزب، ونال المرتبة الأولى بإسبانيا.

وأشاروا أن كل القسمات بالمنطقة الرابعة، أي أمريكا وكندا وكل أوروبا عدا فرنسا، أمضت تزكية كتابية للنائب بلمداح.

وقامت بتوجيهها لولد عباس، الذي لم يعطي اعتبارا للقاعدة النضالية، والقانون الاساسي، والنظام الداخلي للحزب.

الأمر الذي دفعهم كهياكل وقسمات الى الاستقالة الجماعية، من الحزب، في الفترة التي كان فيها ولد عباس كأمين عام.

وأكدوا أن الخطوة، جاءت تعبيرا عن رفضهم لمسايرته في الخروقات في حق الحزب، وتجميد نشاطهم بالأفلان.