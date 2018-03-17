بعد تحرير الضحية.. توقيف شاب من عين الدفلى اختطف طالبة جامعية بمستغانم

تمكنت الفرقة الجنائية لأمن ولاية مستغانم من تحرير طالبة جامعية بعد اختطافها وتوقيف المتورط ببلدية ماسرة.

وأوضح بيان لمديرية الامن بالولاية أن العملية جاءت بناءا على بلاغ ورد الخميس الماضي إلى مصالحها.

تم بعده إطلاق مخطط الإنذار المسبق وإخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم بحادثة الاختطاف.

وقامت الشرطة بوضع خطة أمنية للإيقاع بالمشتبه فيه وتحرير المختطفة بعد نصب حواجز أمنية بالمحاور الكبرى والطرق الفرعية لمستغانم وضواحيها.

وكللت العمليات بتوقيف المشتبه فيه الذي كان يحتجز الفتاة وهو في حالة سكر على متن سيارة سياحية .

الفتاة حالة خوف ورعب ناجم عن صدمة الاختطاف بسبب تعرضها للضرب والجرح والتهديد بالقتل.

وتم تحويل الفتاة إلى المصالح الاستشفائية بمدينة مستغانم للتكفل بها صحيا ونفسيا, كما أشير إليه.

المختطف يبلغ من العمر 27 سنة ينحدر من ولاية عين الدفلى، وكان على علاقة بالضحية صحابة الـ24 سنة.

تم تقديم الموقوف إلى وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم الذي أحاله إلى قاضي التحقيق بذات المحكمة.