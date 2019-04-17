بعد تحقيقات “تلفزيون النهار”.. العدالة تُودع “مرقي عقاري” الحبس المؤقت بعين تيموشنت

أصدرت الجهات القضائية لمحكمة عين تموشنت، قرار بإيداع المرقي العقاري “غ.ز”، رهن الحبس الاحتياطي بتهمة إصدار شيك، دون رصيد.

وهي القضية من بين العشرات من القضايا التي لا تزال التحقيقات جارية بشأنها مع شكوك حول تواطأ بعض الجهات الإدارية في النشاط المشبوه لهذا المرقي العقاري.

قضية المرقي العقاري كانت محل عدد من تحقيقات “تلفزيون النهار” السابقة التي أماطت اللثام عن قضايا راح ضحيتها العشرات من المواطنين بمختلف بلديات عين تموشنت كان حلمهم الوحيد سكن.

هذا وعبر العشرات من المواطنين عن ارتياحهم لتحرك العدالة بعين تموشنت حول العديد من قضايا الفساد مؤخرا ولعل أبرزها الأحكام الصادرة منذ يومين في قضايا فساد تتعلق ببلدية بني صاف

والتي انفردت “النهار” بنشرها سابقا في حين ينتظر أيضا أن تتحرك ذات الجهات القضائية في قضايا فساد أخرى جار التحقيق فيها.