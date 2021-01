بعد تحقيقهم لريمونتادا تاريخية.. محاربو الصحراء يصنعون الحدث في مصر !

ونشر الحسب الرسمي لمونديال كرة اليد عبر التويتر: “خاسرين بفارق 7 أهداف في الشوط الأول.. فازوا بفارق هدف في نهاية المباراة”.

وجاء أيضا: “ثعالب الصحراء يحاربون حتى النهاية”.

أما الحساب الخاص باللغة العربية لهذه المنافسة العالمية فغرد قائلا: “دهاء ثعالب الصحراء لا يفوقه دهاء”.

HT: trailing by 7.

FT: winning by 1!#DesertFoxes fighting to the very end!#Egypt2021

pic.twitter.com/qJT9Z50h2R

