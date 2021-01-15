بعد تحقيقهم لريمونتادا تاريخية.. محاربو الصحراء يصنعون الحدث في مصر !

أشاد الحساب الرسمي لمونديال كرة اليد بأداء محاربي الصحراء أمام المنتخب المغربي والريمونتادا التاريخية لرفقاء “بركوس”.
ونشر الحسب الرسمي لمونديال كرة اليد عبر التويتر: “خاسرين بفارق 7 أهداف في الشوط الأول.. فازوا بفارق هدف في نهاية المباراة”.
وجاء أيضا: “ثعالب الصحراء يحاربون حتى النهاية”.
أما الحساب الخاص باللغة العربية لهذه المنافسة العالمية فغرد قائلا: “دهاء ثعالب الصحراء لا يفوقه دهاء”.
HT: trailing by 7.
FT: winning by 1!#DesertFoxes fighting to the very end!#Egypt2021
— Handball Egypt2021 (@Egypt2021EN) January 14, 2021
نهاية الشوط الأول: تأخر بسبعة أهداف.
نهاية الــمـــبـــاراة: فوز بفارق هدف!
دهاء #ثعالب_الصحراء لا يفوقه دهاء. 👌 #مصر2021
— Handball Egypt2021 (@Egypt2021) January 14, 2021
التعليقات (0)