بعد تحقيقهم لريمونتادا تاريخية.. محاربو الصحراء يصنعون الحدث في مصر !

الرياضة
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بعد تحقيقهم لريمونتادا تاريخية.. محاربو الصحراء يصنعون الحدث في مصر !
بقلم أمير بهلول

أشاد الحساب الرسمي لمونديال كرة اليد بأداء محاربي الصحراء أمام المنتخب المغربي والريمونتادا التاريخية لرفقاء “بركوس”.

ونشر الحسب الرسمي لمونديال كرة اليد عبر التويتر: “خاسرين بفارق 7 أهداف في الشوط الأول.. فازوا بفارق هدف في نهاية المباراة”.

وجاء أيضا: “ثعالب الصحراء يحاربون حتى النهاية”.

أما الحساب الخاص باللغة العربية لهذه المنافسة العالمية فغرد قائلا: “دهاء ثعالب الصحراء لا يفوقه دهاء”.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=948070

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