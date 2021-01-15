بعد تحقيقهم لريمونتادا تاريخية.. محاربو الصحراء يصنعون الحدث في مصر !

أشاد الحساب الرسمي لمونديال كرة اليد بأداء محاربي الصحراء أمام المنتخب المغربي والريمونتادا التاريخية لرفقاء “بركوس”.

ونشر الحسب الرسمي لمونديال كرة اليد عبر التويتر: “خاسرين بفارق 7 أهداف في الشوط الأول.. فازوا بفارق هدف في نهاية المباراة”.

وجاء أيضا: “ثعالب الصحراء يحاربون حتى النهاية”.

أما الحساب الخاص باللغة العربية لهذه المنافسة العالمية فغرد قائلا: “دهاء ثعالب الصحراء لا يفوقه دهاء”.