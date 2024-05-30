بعد تحقيقه نجاحا ضخما.. زينة تحسم مشاركتها في الجزء الثاني من مسلسل “العتاولة”

رحَّبت الفنانة المصرية زينة بفكرة تقديم جزء ثانٍ من مسلسل “العتاولة” الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي. وذلك بعد النجاح والانتشار الذي حققه العمل طوال وقت عرضه.

وأكدت زينة على تواجدها في أحداث الجزء الثاني الذي يتواصل كتابته حالياً. وتنتظر معرفة تطورات شخصية “حنة” التي تُجسِّدها في الأحداث.

وقالت زينة لـ”سيدتي” إن مسلسل “العتاولة” بعد مرور أسبوع أو 10 أيام من عرضه على شاشة “MBC مصر”. في رمضان الماضى طلبت القناة تقديم جزء ثانٍ ولاقى الطلب ترحيباً من قبل المخرج أحمد خالد موسى. وكذلك شركة الإنتاج.

وبعد عرض الأمر على الفنانين الأبطال وافقوا جميعاً، ولكن انتظروا حتى كتابة الحلقات الجديدة لمعرفة تطورات كل شخضية.

وأضافت زينة أنه من الطبيعي أن يتم التفكير في عمل جزء ثانٍ من مسلسل “العتاولة” بعدما حقق نجاحاً كبيراً في الشارع. مشيرة إلى أنه ليس عيباً أن يٌقدم جزء ثانٍ وثالث من عمل ناجح. بشرط أن يكون السيناريو على مستوى الجزء الأول وأفضل.

وتابعت زينة أن شخصية “حنة” التي جسَّدتها في مسلسل “العتاولة” حققت نجاحاً ملموساً خلال فترة العرض. وحتى بعد انتهاء شهر رمضان، حيث كان الجمهور في لبنان وقت التصوير هناك ينادوها بـ”حنة”.

وأشادت زينة بتجربتها مع أحمد السقا وكل نجوم المسلسل الذين ظهور في أفضل صورة. موجةً الشكر للمخرج أحمد خالد موسى على مجهوده في العمل.