بعد تحقيق التعادل أمام المولودية.. مدرب شباب بلوزداد يرفع التحدي

رفع مدرب شباب بلوزداد، راموفيتش، التحدي للفوز بلقب البطولة هذا الموسم، بعد تحقيق التعادل (1-1)، مساء الاثنين، أمام الغريم مولودية الجزائر في قمة الجولة الـ 25 من الرابطة المحترفة.

وقال راموفيتش في الندوة الصحفية التي عقدها عقب المباراة التي جرت بملعب نيلسون مانديلا: “سأتكلم عن أمر مهم جدا، أعد الأنصار بأننا سنرمي بكل ثقلنا وسنلعب من أجل الفوز في المباريات الست القادمة لنيل لقبي البطولة والكأس”.

وأضاف راموفيتش، عن احتلال مولودية الجزائر وشبيبة القبائل ريادة الترتيب: “أظن أن فريقي مولودية الجزائر وشبيبة القبائل لن يتعثرا في أيٍّ من مبارياتهما القادمة. لعبنا أمام مولودية الجزائر القوي الذي لعب بطريقة هجومية، وكان يهاجم بشكل أكبر”.

وختم المدرب راموفيتش قائلاً: “أحب اللعب بطريقة رجولية وعدم الركون إلى الخلف. لعبنا بشكل جيد رغم الغيابات الكثيرة خاصة لركائز الفريق”.