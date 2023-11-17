بعد تخديره نائبة بالبرلمان الأوروبي.. تحاليل دم سيناتور فرنسي تكشف مفاجأة

تم العثور على آثار الأمفيتامينات والمواد الأفيونية والقنب والكوكايين والميثادون والإكستاسي في دم السيناتور الفرنسي. جويل غيريو المحتجز حاليًا لدى الشرطة بتهمة تخدير نائبة في البرلمان الأوروبي.

وجاءت نتيجة فحص السيناتور جويل غيريو، المتهم بتخدير عضوة في البرلمان دون موافقتها، إيجابية للعديد من المخدرات.

وعلمت BFMTV من مصدر مقرب من التحقيق أنه تم اكتشاف وجود الأمفيتامينات والمواد الأفيونية والقنب والكوكايين والميثادون والإكستاسي في دمه.

وتم وضع البرلماني المقرب من إدوارد فيليب، في حجز الشرطة يوم الخميس. للاشتباه في قيامه بتخدير عضوة في البرلمان.

وقالت النائبة التي لم يكشف عن هويتها أنه بعد حوالي عشرين دقيقة من تناول المشروب الذي قدمه لها المسؤول المنتخب. شعرت بالسوء وتسارع نبضات قلبها.

وقررت عدم إظهار ذلك لمضيفها، وفضلت طلب سيارة أجرة ومغادرة المبنى في الساعة 10 مساءً لحضور الجمعية الوطنية.

عند وصولها إلى البرلمان، شرحت وضعها لاثنين من زملائها ووصلت المساعدة بسرعة.

في الموقع، خضعت لسلسلة أولى من الفحوصات. حيث كانت تعاني من اتساع حدقة العين بشكل كبير وارتفاع معدل ضربات القلب.

وتم نقل النائب إلى مستشفى لاريبوازيير، في الدائرة العاشرة بباريس. وخضعت لفحص الدم واختبارات البول. حيث كشفت الفحوصات عن وجود المخدرات.