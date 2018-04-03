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بعد تخفيض سعرها .. هذا مصير “البيكانتو” في سوق القليعة !!  

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بعد تخفيض سعرها .. هذا مصير “البيكانتو” في سوق القليعة !!   صورة مركبة
بقلم سيد علي يدو/ تصوير: خير الدين عمالي/صوت : عادل بوعلام

صنعت سيارة “بكانتو” الحدث، اليوم الثلاثاء،بسوق السيارات المستعملة بالقليعة، حيث شهدت عزوف المواطنين عن تقديم عروض شراء واقتراح سعر لاقتنائها.

وحسب الباعة، يعود ذلك إلى قرار مجمع “غلوبال ﭬروب” الأخير والذي فرض تخفيضات مغرية على سيارات “بيكانتو” و”ريو” الجديدة.

حيث وصلت هذه التخفيضات إلى 19 بالمائة، ما أدى إلى تحطيم سعر “البيكانتو” بسوق السيارات المستعملة لهذا الأسبوع.

وخلال جولة فريق “النهارAuto ” اليوم بسوق القليعة، رصنا لكم فيديو لبعض السيارات ومميزاتها والأهم من ذلك وهو الأسعار المقترحة لهذا الأسبوع.

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